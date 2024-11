Koszykarska reprezentacja Polski kobiet po mniej więcej roku przerwy powróciła do swych zmagań w eliminacjach do EuroBasketu 2025 i w czwartkowy wieczór zmierzyła się w Zagłębiowskim Parku Sportowym w Sosnowcu z drużyną Azerbejdżanu. Spotkanie to zakończyło się bardzo wysoką wygraną "Biało-Czerwonych" w stosunku 105:51 - ich rywalki w żadnej z kwart nie były w stanie nawiązać równego współzawodnictwa. Tym samym podopieczne trenera Karola Kowalewskiego wykonały istotny krok w stronę ME, choć... droga do turnieju jeszcze jest długa.