Sochan i spółka dopięli swego, na te wieści czekali kibice. Wielki popis

Drużyna San Antonio Spurs w końcówce października odniosła dwie kolejne porażki - z Houston Rockets oraz z Oklahoma City Thunder, a więc, w tym drugim przypadku, jednymi z kandydatów do tytułu mistrzowskiego. Na szczęście jednak dla "Ostróg" swoisty impas został przełamany w Halloween - podopieczni Gregga Popovicha zatriumfowali nad Utah Jazz, a długie minuty na parkiecie spędził niezmiennie Jeremy Sochan, choć... tym razem to nie on grał pierwsze skrzypce w spotkaniu.