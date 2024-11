Awantura z udziałem Sochana, sędzia przerwał mecz. Sensacja stała się faktem

"Nie czuje się dobrze. To zdarzało się już wcześniej. Myślę, że każdy zawsze musi być gotowy na taki scenariusz. Są kontuzje i czasami ludzie chorują, nie czują się dobrze, albo w życiu pojawiają się pewne rzeczy . Po prostu nie czuje się dobrze" - mówił zastępca popularnego "Popa" na łamach oficjalnej strony NBA.

Nagła roszada trenerska nie wróżyła dobrze gospodarzom. Do Teksasu zawitała ponadto jedna z drużyn aspirujących do gry w finale swojej konferencji, a więc Minnesota Timberwolves. Goście zaczęli obiecująco. Jednak jeszcze w pierwszej kwarcie do głosu dość niespodziewanie doszli miejscowi. Popularne "Ostrygi" zremisowały otwierającą odsłonę potyczki. Następnie, ku zaskoczeniu nawet największych, optymistów przejęły kontrolę nad spotkaniem.