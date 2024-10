W nocy z wtorku na środę polskiego czasu ruszył nowy, 79. sezon w historii NBA. Już pierwszego dnia rozgrywek doszło do rzeczy historycznej - LeBron James przez 2,5 minuty grał w meczu Los Angeles Lakers wraz ze swoim synem Bronnym. to pierwszy raz w historii ligi, gdy na parkiecie dochodzi do połączenia ojca z potomkiem. - Po prostu graj beztrosko. Nie przejmuj się błędami. Wyjdź i graj ostro - tak brzmiały rady ikony koszykówki dla 20-latka.