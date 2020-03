Leon Rose prezesem New York Knicks

Były wieloletni agent zawodników Leon Rose został prezesem klubu NBA New York Knicks. Jako menedżer współpracował m.in. z takimi gwiazdami jak Joel Embiid, Chris Paul, LeBron James i Carmelo Anthony.

Rose zastąpi na stanowisku Steve'a Millsa i będzie odpowiedzialny za decyzje personalne oraz będzie nadzorować wszystkie działania dotyczące koszykówki. "Z przyjemnością witamy Leona w New York Knicks jako prezesa i wierzymy, że jest on właściwą osobą do zbudowania zwycięskiego klubu dla naszych fanów. Leon jest jednym z najbardziej szanowanych menedżerów w profesjonalnej koszykówce, może pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w pracy z graczami NBA i zarządzaniem zespołem we wszystkich aspektach gry. Jesteśmy przekonani, że wnosi odpowiednią kombinację wiedzy i relacji, aby zapewnić długoterminowy sukces" - powiedział właściciel Knicks James Dolan, cytowany w oświadczeniu.

Także Rose jest bardzo zadowolony z tego, co go czeka.

- Nowy Jork to epicentrum koszykówki, a Madison Square Garden była zawsze szczególnym dla mnie miejscem. Być częścią Knicks jest wyzwaniem i rzadką okazją. Zrobię wszystko, by kibice, miasto i właściciele byli z nas zadowoleni - powiedział Rose. Knicks zajmują obecnie przedostatnie miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej. Mają fatalny bilans: 18 zwycięstw i 42 porażki.