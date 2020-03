Kamila Smogulecka, znana w światku MMA jako „Zusje”, odniosła się do zarzutów kierowanych pod jej adresem po sobotniej gali Fame 6 MMA. Fani tej dyscypliny sportu sugerowali, że wyszła do oktagonu pod wpływem narkotyków.

"Tych, którzy twierdzą, że coś brałam, muszę rozczarować. Za dużo pracy włożyłam w terapię, by swoją pracę zaprzepaścić. Taki chaos był we mnie całe życie i już na zawsze we mnie zostanie. To jestem ja. Każdy ma w sobie cząstkę psychopatyczną" - napisała na Instagramie 24-letnia wojowniczka.

"Zusje" wystąpiła w walce wieczoru gali Fame 6 MMA. Przegrała decyzją sędziów z Martą "Linkimaster" Linkiewicz po bardzo widowiskowym i krwawym starciu. Jej zachowanie tuż przed wejściem do klatki mocno jednak zastanawiało. Była niezwykle - wydawało się, że nienaturalnie - pobudzona i wykonywała nieskoordynowane ruchy.

Domysły obserwatorów nie były bezpodstawne. Dziewczyna, znana z udziału w teledyskach Donatana, ma za sobą burzliwą przeszłość. Była uzależniona od kokainy i alkoholu. Przeszła terapię. Postanowiła otworzyć w życiu nowy rozdział. Już bez wyniszczających używek.

"Rozumiem, że niektórym ciężko uwierzyć, że można tak się odpalić bez żadnych wspomagaczy. Otóż można, szczególnie przy takiej muzyce" - dodała Smogulecka, która do oktagonu zmierzała w rytmach techno.

