KSW 60. ​Wielki rewanż dwóch mistrzów

Po 737 dniach od ich pierwszego spotkania dwóch panujących mistrzów KSW ponownie skrzyżuje rękawice. Na KSW 60 czempion królewskiej kategorii wagowej, Phil de Fries (19-6, 3 KO, 12 Sub) stanie do kolejnej obrony tytułu, a jego rywalem 24 kwietnia będzie posiadacz pasa w kategorii półciężkiej, Tomasz Narkun (18-3, 3 KO, 14 Sub).

Phil de Fries i Tomasz Narkun spotkali się po raz pierwszy na gali KSW 47 w marcu 2019 roku. W najważniejszym pojedynku tego wydarzenia fani zobaczyli pięć rund z licznymi zwrotami akcji. Na początku starcia potężnym ciosem Anglik posłał na deski pretendenta do pasa, by chwilę później bronić się przed mocno dopiętą próbą duszenia w wykonaniu "Żyrafy"

Pod koniec walki Polak ponownie ruszył do ataku i zasypał mistrza ciosami, ale ta akcja nie wystarczyła, by odrobić straty i sędziowie jednogłośnie wskazali na czempiona królewskiej kategorii wagowej. Po dwóch udanych obronach pasa w dywizji półciężkiej z Przemysławem Mysialą i Ivanem Erslanem, Tomasz Narkun postanowił ponownie rzucić wyzwaniem De Friesowi. Zawodnik z Suderlandu od czasu pierwszego pojedynku z Berserkerem również zwyciężył dwa pojedynki z Luisem Henrique oraz Michałem Kitą.

Karta walk:

Walka o pas kategorii ciężkiej | KSW Heavyweight Championship Bout

120,2 kg/265 lb: Phil de Fries (19-6, 3 KO, 12 Sub) vs Tomasz Narkun (18-3, 3 KO, 14 Sub)

Walka o pas kategorii lekkiej | KSW Lightweight Championship Bout

70,3 kg/155 lb: Marian Ziółkowski (22-8-1, 6 KO, 12 Sub) vs Maciej Kazieczko (7-1, 4 KO)

120,2 kg/265 lb: Izu Ugonoh (1-0, 1 KO) vs Thomas Narmo (4-0, 3 KO, 1 Sub)

65,8 kg/145 lb: Krzysztof Klaczek (12-6, 3 KO, 4 Sub) vs Vojto Barborik (12-1, 1 KO, 9 Sub)