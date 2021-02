Już 12 lutego odbędzie się pierwsza w tym roku gala organizacji Babilon MMA. Walką wieczoru studyjnej imprezy odbywającej się w warszawskim Explosion Club będzie eliminator do mistrzowskiego pasa królewskiej kategorii, w którym zmierzą się dwa młode wilki polskiej sceny MMA - Kevin Szaflarski (9-1) i Filip "Czołg" Stawowy (7-1). Organizatorzy właśnie odkryli piąty pojedynek z karty walk - w wadze do 77 kg spotkają się Mateusz Głuch (8-6) i Kamil Kraska (5-1).

Podczas tej samej gali czwarty występ w klatce zaliczy niepokonana Róża Gumienna (3-0), którą czeka trudny test z rąk mistrzyni świata w grapplingu. Ciekawie zapowiada się także starcie w wadze ciężkiej Olszewski-Kalata oraz rewanżowa batalia Lotta-Kacprzak - na gali Babilon MMA 15 niejednogłośną decyzją sędziów zwyciężył ten pierwszy.

33-letni Mateusz Głuch posiada wprawdzie mało imponujący bilans walk w klatce, ale w 2020 roku odniósł dwa przekonujące zwycięstwa, a spośród ostatnich sześciu walk wygrał aż pięć. Brązowy medalista mistrzostw świata i pięciokrotny mistrz Polski w kickboxingu tym razem spotka się z purpurowym pasem BJJ. Utalentowany grappler Kamil Kraska rozstrzygnął na swoją korzyść cztery ostatnie starcia - z czego aż trzy przez poddanie i jedno przez TKO.

Karta walk Babilon MMA 19:

Waga do 120 kg (eliminator do walki o pas):

Kevin Szaflarski (9-1, 4 KO, 4 SUB) vs Filip Stawowy (7-1, 7 KO)

Waga do 61 kg:

Róża Gumienna (3-0, 2 KO, 1 SUB) vs Ekaterina Shakalova (3-1, 1 KO, 1 SUB)



Waga do 77 kg:

Mateusz Głuch (8-6, 3 KO, 1 SUB) vs Kamil Kraska (5-1, 2 KO, 3 SUB)

Waga do 120 kg:

Damian Olszewski (3-2, 2 KO) vs Marcin Kalata (1-2, 1 KO)

Waga do 66 kg:

Hubert Lotta (2-1, 1 SUB) vs Piotr Kacprzak (3-3, 2 SUB)