Świątek jeszcze nie zdążyła zagrać w Montrealu, a tu takie doniesienia. Wydali werdykt

Czterech z sześciu ekspertów serwisu tennis.com przewiduje, że raszynianka dojdzie do meczu o trofeum Canadian Open. Co ciekawe, każdy z nich jako jej przeciwniczkę typuje Andriejewą. To Rosjanka znalazła w tej prognozie większe uznanie, bo jej triumf wskazało dwóch ekspertów (dziennikarze Peter Bodo i Emma Storey). Zwycięstwo Świątek przewiduje jedna osoba - Jon Levey. Z kolei Nicolas Pereira (zwycięzca juniorskich turniejów Rolanda Garrosa, Wimbledonu i US Open z 1988 roku) nie wskazał, kto będzie górą, podał tylko nazwiska Mirry i Igi jako finalistki.