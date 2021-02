FEN 32: Ruszyła sprzedaż PPV

Sprzedaż dostępu PPV na galę FEN 32: LOTOS Fight Night, która odbędzie się 20 lutego, właśnie ruszyła. Zakupu abonamentów PPV można dokonać przez stronę FENMMA.tv, platformę Cyfrowy Polsat, IPLA.tv oraz u zewnętrznych dystrybutorów, których pełna lista przedstawiona zostanie bliżej daty wydarzenia.

Cena PPV na FEN 32: LOTOS Fight Night to 40 złotych. Wyłącznie na platformie FENMMA.tv wydarzenie można będzie obejrzeć w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia gali.

Cyfrowy Polsat

Abonenci i użytkownicy Cyfrowego Polsatu korzystający z dekoderów satelitarnych, w technologii IPTV (EVOBOX IP) oraz do odbioru telewizji internetowej (EVOBOX STREAM) mogą zamówić dostęp do gali w systemie PPV w cenie 40 złotych. Zamówienia można składać za pomocą jednego z czterech kanałów:

przez SMS o treści: numer karty dekodera.WALKA wysłany na nr 7043,

w internetowym Centrum Obsługi Klienta na icok.cyfrowypolsat.pl,

w telefonicznym Centrum Obsługi Klienta: 801 00 50 50,

w aplikacji Sklep - dostępnej na dekoderze do odbioru telewizji internetowej.

Zamówienia będą przyjmowane aż do momentu rozpoczęcia walki głównej, ale ze względów technicznych platforma gwarantuje dostęp do wydarzenia dla zamówień złożonych do godziny 17.30 w dniu gali. Potwierdzenie nadania dostępu użytkownicy telewizji satelitarnej i IPTV znajdą na kanale 222, a telewizji internetowej na pozycji 333. Na tych kanałach dostępne też będzie wydarzenie.

Abonenci Cyfrowego Polsatu mogą skorzystać z dogodnych form płatności:

portmonetki, gdzie opłata za PPV zostanie doliczona do najbliższego rachunku za usługi Cyfrowego Polsatu (forma niedostępna dla usługi telewizji internetowej),

przedpłaty realizowanej z wolnych środków zgromadzonych na koncie abonenckim,

e-płatności,

BLIK-a - dla zakupu poprzez aplikację Sklep w telewizji internetowej.

Jak obejrzeć galę FEN 32: Lotos Fight Night w IPLI?

Galę FEN 32 na żywo i w Full HD będą mogli obejrzeć także internauci za pośrednictwem serwisu rozrywki internetowej IPLA - na www.ipla.pl oraz dzięki aplikacji IPLA na: komputerach z systemem Windows, urządzeniach mobilnych z systemem Android, iOS, a także wybranych Smart TV oraz Apple TV. Wydarzenie w jakości Full HD będzie dostępne dla użytkowników na całym świecie w cenie 40 złotych. Zamówienia można składać na stronie www.ipla.pl, a płatności realizować drogą elektroniczną - kartą płatniczą, przelewem lub BLIK-iem.