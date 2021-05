W sobotę 22 maja odbędzie się już czwarta tegoroczna gala organizacji kierowanej przez Tomasza Babilońskiego i Przemysława Kroka. W karcie walk Babilon MMA 22 aż roi się od wyrównanych starć bez wyraźnego faworyta.

W walce wieczoru Adrian "Ares" Błeszyński zmierzy się z Piotrem Wawrzyniakiem, ale równie ciekawie zapowiadają się chociażby pojedynki Jabłoński-Langer w wadze lekkiej oraz kolejny występ Sylwestra Kołeckiego, który po raz pierwszy schodzi do limitu kategorii półciężkiej (do 93 kg).

Transmisja gali Babilon MMA 22 na kanałach grupy Polsat oraz w aplikacji ipla.



Karta walk Babilon MMA 21

Walka wieczoru w kategorii średniej (do 84 kg):

3 x 5 min - Adrian "Ares" Błeszyński (9-4-1. 7 KO, 1 SUB) vs Piotr Wawrzyniak (7-5, 4 KO)

Walka w kategorii lekkiej (do 70 kg):

3 x 5 min - Marcin Jabłoński (9-2, 3 SUB) vs Alan Langer (11-7, 1 KO, 8 SUB)

Walka w kategorii półciężkiej (do 93 kg):

3 x 5 min - Sylwester Kołecki (2-0, 2 KO) vs Konrad Konkel (1-1, 1 KO)

Walka w kategorii średniej (do 84 kg):

3 x 5 min - Adam Łaguna (4-1, 1 KO, 3 SUB) vs Mateusz Janur (3-2, 1 KO, 1 SUB)



Walka w kategorii piórkowej (do 65,8 kg):

3 x 5 min - Karol Kutyła (4-1, 2 KO) vs Adam Fidkowski (2-0, 1 SUB)

Walka w kategorii półciężkiej (do 93 kg):

3 x 5 min - Adam Tomasik (4-0, 2 KO, 2 SUB) vs Dawid Kobiera (2-2, 1 KO, 1 SUB)

Walka w kategorii lekkiej (do 70 kg):

3 x 5 min - Damian Zuba (3-2) vs Oskar Herczyk (3-2, 1 KO, 1 SUB)



Walka semi-pro w kategorii ciężkiej (do 120 kg):

3 x 3 min - Michał Bednarski vs Karol Turczyński