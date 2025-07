Szambo wybiło po doniesieniach ws. Milika. Mają już dość, Polak pod ostrzałem

Kiedy pojawiły się informacje o tym, że Arkadiusz Milik znalazł się w kadrze Juventusu na Klubowe Mistrzostwa Świata, fani polskiego napastnika mogli już wyczekiwać jego powrotu na boisko. Zanim jednak do tego doszło, pojawił się komunikat o kolejnej kontuzji Polaka - tym razem wykluczającej go na kilka dni. To wywołało jednak mocną reakcję internautów, którzy zaczęli wprost szydzić z Milika i wyliczać mu kolejne urazy.