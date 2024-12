Sztuczna inteligencja wygenerowała inny wynik walki Usyk - Fury

Po raz drugi przekonał się o tym Tyson Fury (34-2-1, 24 KO), który zapewniał, że będzie lepszy niż za pierwszym razem i tym razem ten "mikros" przy takim kolosie, jak on, nie przedłuży swojej supremacji. "Król Cyganów" robił, co w jego mocy , także wznosił się na wyżyny swojego niekonwencjonalnego stylu, który nie ma precedensu w wadze ciężkiej, ale Usyk znów okazał się dla niego za dużym wyzwaniem. Pierwsze, majowe starcie, miało ten walor , że było pojedynkiem o wszystkie prestiżowe pasy mistrza świata. Teraz, mimo że jeden tytuł odpadł z puli pojedynku, nikt nie ma wątpliwości - Ukrainiec jeszcze bardziej umocnił swoje panowanie i wyraźniej wyrył swoje nazwisko w annałach boksu .

Być może nie każdy z przebiegu takiej walki istotnie jest w stanie zorientować się, że wynik punktowy po 12 rundach powinien pójść na konto Usyka . Tym razem na pewno nie zawiedli sędziowie, którzy jak jeden mąż wytypowali 116:112 na rzecz pięściarza zza naszej wschodniej granicy. Natomiast do wyobraźni powinny przemówić dostępne już statystyki ciosów, które nie pozostawiają cienia wątpliwości.