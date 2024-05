Świat oszalał na punkcie walki Szpilki. KSW bije rekordy. Miliony wyświetleń

Spektakularne sceny z udziałem Szpilki. To nie był pierwszy raz

"To było mrożące krew w żyłach wejście do klatki. Wyglądało na to, że Szpilka zainspirował się złoczyńcą z Batmana, doktorem Freeze'em, który wyglądał niesamowicie i wprawił fanów w zachwyt. Znajdował się w komorze, jakby został zamrożony kriogenicznie. Zupełnie jak w hicie science-fiction" - pisali Brytyjczycy z The Sun.