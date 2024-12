Bez Mameda Chalidowa nie byłoby federacji KSW w tym miejscu, do którego dochodziła latami i jest obecnie. Jest to śmiała teza, ale poprzeć można ją wieloma przykładami. Mnóstwo było takich gal, na które kibice nie przychodzili na MMA, ale "na Mameda" .

Mamed Chalidow fenomenem. Daria Albers wskazuje atuty legendy

Podobny fenomen społeczny dotyczy Mariusza Pudzianowskiego , którego popularność rozkwitła do ogromnych rozmiarów przed erą występów w oktagonie, ale do klatki "Pudzian" wniósł głównie niesamowitą rozpoznawalność. Swoją klasę sportową, owszem, na przestrzeni lat ogromnie poprawił, ale nigdy nie było możliwości, by stał się dominatorem kategorii ciężkiej . Ogromna siła fizyczna to nie wszystko w tak przekrojowym sporcie, w którym potężne mięśnie mogą być dodatkowym balastem.

Chalidow potrafił pokonać także kłopoty poza klatką, gdy dopadła go depresja, a w wieku, gdy wielu zawodników uważa, że zjedli już wszystkie rozumy i nic nie jest im potrzebne poza rutyną, nawiązał współpracę z Darią Albers . To wzięta trenerka mentalna, która pracuje z zawodnikami MMA, takimi jak Chalidow, Jan Błachowicz i Mateusz Gamrot , ale także choćby z pięściarzem Michałem Cieślakiem , a komplementował ją na łamach Interii Izu Ugonoh .

"Niesamowite, że w przeszłości potrafił walczyć na takim poziomie"

Teraz to Albers, w rozmowie z portalem weszlo.com, komplementuje Chalidowa, podkreślając w niektórych słowach, z jak wyjątkowym sportowcem mamy do czynienia.