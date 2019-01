Trzykrotnemu mistrzowi świata w rzucie młotem odnowiła się kontuzja mięśnia brzuchatego łydki i musiał poddać się operacji. "Obym za sześć tygodni mógł przystąpić do walki o przyszły sezon" - napisał lekkoatleta na swoim profilu na Facebooku.

Zdjęcie Paweł Fajdek /Getty Images

"Kiedy na początku października zerwałem brzuchatego łydki nie sądziłem, że może być to takie długie i męczące, aby wrócić do sprawności. Kiedy w grudniu dostałem zielone światło do rozpoczęcia treningów, wszyscy byli zadowoleni i mieliśmy zapał do pracy. Niestety, grudzień okazał się pechowy, ponieważ w jego połowie odnowiła się kontuzja. Po kolejnych tygodniach oczekiwana na efekty nie obyło się bez zabiegu" - zdradził Fajdek.

Reklama

29-latek złote medale czempionatu globu zdobywał w Moskwie (2013), Pekinie (2015) oraz Londynie (2017).

"Obym za sześć tygodni mógł przystąpić do walki o przyszły sezon i kolejną obronę tytułu na mistrzostwach świata w Katarze" - dodał.