Kapitalny początek sezonu w wykonaniu Jeremiego Sochana został nagle przerwany 5 listopada. To właśnie wtedy, w meczu z Los Angeles Clippers, Polak musiał zejść z parkietu w drugiej kwarcie. Już wcześniej skarżył się na problemy z kciukiem, ale po próbie wybicia piłki Jamesowi Hardenowi te nasiliły się na tyle, że nie był w stanie kontynuować gry. Już kilka godzin później okazało się, że spełnił się czarny scenariusz - u koszykarza doszło do złamania paliczka bliższego. Niezbędna była operacja.

Dla 21-latka oznaczało to przerwę w grze. Spekulowano, że ta potrwa około miesiąca i prawie dokładnie po takim czasie, bo bez jednego dnia, koszykarz znów pojawił się w składzie San Antonio Spurs. Na start dostał tylko 22 minuty, ale wykorzystał je maksymalnie i pokazał, że kontuzja i trzynaście opuszczonych meczów nie wpłynęły na jego formę.

Show na głowie, show na parkiecie. Udany powrót Polaka, ale to nie wystarczyło

Popisał się nie tylko wyrazistymi, zielonymi włosami. Mimo ograniczonego czasu, zdobył czternaście punktów i zanotował dwanaście zbiórek, w tym aż siedem w ataku, kompletując double-double. Do tego dołożył jeszcze dwie asysty, przechwyt i blok, a jakby tego było mało, nie zaliczył w pucharowym spotkaniu ani jednej straty. Wykorzystał pięć z dziesięciu oddanych rzutów z gry i cztery z ośmiu rzutów wolnych. I na tym jego powody do zadowolenia po powrocie do gry się kończą.