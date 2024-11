Ogromne poruszenie. LeBron "znika" po wygranym meczu. Ten wpis widziały miliony

Dla kibiców to szok, zwłaszcza że LeBron James należy do najpopularniejszych sportowców globu. Na Instagramie obserwuje go ponad 150 milionów użytkowników. 52,9 miliona kont śledzi jego wpisy w serwisie X. To właśnie na tym drugim portalu ogłosił zaskakującą nowinę. "Na razie odchodzę z mediów społecznościowych. Uważajcie na siebie" - napisał krótko. W niecałe dwadzieścia cztery godziny wspomniany post zobaczyło 12,4 miliona użytkowników. Liczba oczywiście rośnie z minuty na minutę.

