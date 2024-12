Gdy FIS najpierw zapowiedziała, a potem wprowadziła homologacje i limity kombinezonów w skokach narciarskich, wydawało się, że zakończy to próby obchodzenia obowiązujących przepisów i ograniczy przypadki dyskwalifikacji do minimum. Nic z tego. Pokazały to już pierwsze dwa weekendy tego sezonu zimowego. Posypały się wykluczenia za nieregulaminowe stroje, a problemy nie ominęły także Polaków. Mimo wystarczającego rezultatu w kwalifikacjach, w konkursie w Ruce nie zobaczyliśmy Jakuba Wolnego, który został zdyskwalifikowany właśnie ze względu na kombinezon.

