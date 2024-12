Brutalna prawda o Zmarzliku. Nie jest najlepszy, nigdy się do nich nie zbliżył

Piąte mistrzostwo świata oznacza że Zmarzlik dołączył do legendarnego Szweda Ove Fundina. Więcej tytułów od Polaka, czyli po sześć mają tylko Ivan Mauger oraz Tony Rickardsson. Teraz będzie miał szansę by się z nimi zrównać.

Wielkie osiągnięcia, a jest jeszcze młody

Bartosz Zmarzlik osiągnął już wielkie sukcesy, a przecież jest jeszcze młody. To, że zdominował świat żużla, to jak nic nie powiedzieć. Polak w ostatnich latach jest praktycznie nie do zatrzymania, co potwierdziły trzy ostatnie cykle Grand Prix, w których zdobył złote medale. Nikt nie odbierze mu zdobytych tytułów ani faktu, że jest żużlowym geniuszem.