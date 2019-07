ME koszykarek: Belgijki i Rosjanki w ćwierćfinałach

Belgijki i Rosjanki awansowały do czwartkowych ćwierćfinałów mistrzostw Europy koszykarek. Brązowe medalistki z 2017 r. pokonały Słowenię 72:67, a zespół "Sbornej" był lepszy od Włoszek 63:54. W poniedziałek w ćwierćfinałach zameldowały się Szwedki i Brytyjki.

Zdjęcie Reprezentacja Rosji /PAP/EPA

Ekipę Belgii do wygranej z koszykarkami Słowenii poprowadziła Julie Allemand, która uzyskała 25 pkt, zaś Kim Mestdagh miała double-double - 13 pkt i 11 zbiórek.

Reklama

Zwycięstwo z Włoszkami zapewniła Rosjankom 20-letnia środkowa Maria Wadiejewa, która zanotowała 19 pkt, dziewięć zbiórek i dwie asysty.

W ćwierćfinałach, już w Belgradzie, Rosja zmierzy się z obrońcą tytułu Hiszpanią, Szwecja zagra z Serbią, Wielka Brytania z Węgrami i Belgia ze srebrnym medalistą sprzed dwóch lat Francją.

"Trójkolorowe", Hiszpania oraz Serbia i Węgry awansowały bezpośrednio do najlepszej ósemki, wygrywając swoje grupy.

Największą niespodzianką jest odpadnięcie po fazie grupowej Turcji, wicemistrza kontynentu z 2011 i brązowego medalisty ME 2013.

W tegorocznym Eurobaskecie zespoły walczą nie tylko o medale, ale i o awans do kwalifikacji do igrzysk w Tokio. Do czterech turniejów (2-10 lutego 2020) z udziałem 16 ekip trafi sześć najlepszych zespołów ME. Z tego powodu spotkania będą rozgrywane tylko o miejsca 1-6.

Drugi raz z rzędu w finałowym turnieju zabrakło Polski. Pierwszy raz w historii mistrzostwa zaplanowano w dwóch państwach: Łotwie i Serbii. Faza finałowa odbywać się będzie na Bałkanach i zakończy się 7 lipca w Belgradzie.

Wyniki:

1/8 finału

Belgia - Słowenia 72:67

Rosja - Włochy 64:53

poniedziałek

Wielka Brytania - Czarnogóra 92:71

Szwecja - Łotwa 77:62

Program turnieju:

czwartek 4 lipca, ćwierćfinały

Wielka Brytania - Węgry (godz. 12.30)

Hiszpania - Rosja (godz. 15.00)

Francja - Belgia (godz. 18.00)

Serbia - Szwecja (godz. 20.30)

piątek, 5 lipca - dzień przerwy

sobota, 6 lipca, półfinały

Francja/Belgia - Węgry/Wielka Brytania

Serbia/Szwecja - Hiszpania/Rosja

oraz mecze o miejsca 5-6 między przegranymi z ćwierćfinałów

niedziela, 7 lipca - finał i mecz o trzecie miejsce