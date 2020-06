Wisła Płock. Radosław Sobolewski: Można spodziewać się rotacji w składzie

W środę o godz. 18.00 na płockim stadionie rozpocznie się mecz 29. kolejki Ekstraklasy, w którym Wisła podejmie Śląsk Wrocław. Rywale mają pewne miejsce w mistrzowskiej ósemce, a płocczanie grają z nadzieją na awans w tabeli.

- Jestem przekonany, że w drużynie jest duża, sportowa złość po sobotnim meczu z Jagiellonią Białystok. Teraz przed nami jest kolejny mecz, który chcemy wygrać. W najbliższym czasie czeka nas bardzo dużo spotkań, dlatego można spodziewać się rotacji w składzie - powiedział przed środowym meczem trener Wisły Radosław Sobolewski.

Po restarcie rozgrywek pod adresem zespołu Wisły pojawiło się sporo słów krytyki. W pierwszym meczu z Koroną Kielce, na swoim stadionie "Nafciarze" przegrali 1-4, w 28. kolejce z Jagiellonią w Białymstoku wygrywali już 2-0, by ostatecznie pojedynek zakończył się remisem 2-2.



W tym roku Wisła jeszcze nie wygrała na swoim stadionie, w środę będzie szansa, by to zmienić. Zwycięstwo nad Śląskiem dałoby możliwość na podjęcie walki o miejsce w górnej ósemce tabeli.



Zdaniem trenera Sobolewskiego w środowym meczu można się spodziewać rotacji w składzie drużyny.



- W najbliższym czasie czeka nas bardzo dużo spotkań. Do zakończenia rozgrywek pozostało nam dziewięć meczów. Tylko umiejętne wykorzystanie potencjału fizycznego piłkarzy uchroni nas przed zbytnim przemęczeniem, które może spowodować kontuzję - stwierdził szkoleniowiec.