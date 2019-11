Wedle nieoficjalnych informacji Artur Skowronek dzisiaj ma zastąpić Macieja Stolarczyka w funkcji trenera Wisły Kraków. To efekt serii siedmiu porażek z rzędu zespołu, który spadł na ostatnie miejsce w lidze.

Po sromotnym 0-7 z Legią ratownicy Wisły Jakub Błaszczykowski, Tomasz Jażdżyński i Jarosław Królewski czuli się zdruzgotani, ogłosili jednak, ze nie zwolnią Stolarczyka.

"Nie uważamy, że sytuację na dłużej uzdrowi natychmiastowa zmiana trenera. Maciej Stolarczyk był z Wisłą Kraków w arcytrudnych momentach. Utrzymując, pomimo wielkich przeciwności, jakość drużyny był jednym z głównych architektów sukcesu akcji ratowania klubu wiosną 2019 roku. W naszej ocenie w tym bardzo trudnym momencie zasługuje on na wsparcie i szansę na odbudowanie jedności oraz zmianę postawy drużyny w nadchodzących spotkaniach" - oświadczył klub po pogromie w Warszawie.

Najwyraźniej, po porażce 0-1 z Arką decydenci z Wisły uznali, że miarka się przebrała i pora na zmianę.

"Jeśli nic się nie wysypie na ostatniej prostej, Artur Skowronek nowym trenerem Wisły. Trwa dopinanie szczegółów. Oficjalna informacja zapewne już w czwartek" - napisał na Twitterze Mateusz Miga z tvpsport.pl. Doniesienia te potwierdził Krzysztof Stanowski, który z ratownikami Wisły ma dobry kontakt.

Skowronek do września prowadził Stal Mielec, ale gdy wyszły na jaw jego zamiary o przeprowadzce do Zagłębia Lubin, został odsunięty od prowadzenia drużyny. Teraz ma objąć Wisłę. W Ekstraklasie zadebiutował, prowadząc Pogoń Szczecin w sezonie 2012/2013. Później los rzucił go do trzecioligowej Polonii Bytom, drugoligowego Widzewa, trzecioligowego GKS-u Katowice, pierwszoligowej Olimpii Grudziądz i drugoligowych Wigier Suwałki. Jak na 37-letniego szkoleniowca to bogaty dorobek.

Czy Skowronkowi uda się podnieść z kryzysu szatnię Wisły? Jeden z jej liderów - Marcin Wasilewski jest od niego o dwa lata starszy. To jeszcze niczego nie przesądza.



Jeśli zmiana trenera stanie się faktem, krakowianie będą mieli na liście płac pięciu trenerów: Kiko Ramireza, Joana Carrillo, Dariusza Wdowczyka, Stolarczyka i Skowronka.



