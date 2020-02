Wisła Kraków. Aleksander Buksa: To jest po raz kolejny dla mnie nowe doświadczenie

W meczu z Koroną Kielce Aleksander Buksa pierwszy raz wyszedł w pierwszym składzie Wisły Kraków. Szybko zdobył bramkę i zebrał dobre oceny. Jak on sam podsumował spotkanie?

- To jest po raz kolejny dla mnie nowe doświadczenie. Pierwszy raz udało mi się wystąpić w podstawowym składzie. Cieszę się, że uhonorowaniem tego występu była bramka zdobyta już na początku meczu. Nie ustrzegliśmy się jednak błędów w tym spotkaniu. Myślę, że były fazy, gdzie powinniśmy się lepiej zachowywać i nie dopuszczać Korony do głosu, ale najważniejsze, że utrzymaliśmy passę kolejnych zwycięstw bez straconej bramki - powiedział napastnik Wisły, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Dla Wisły był to trzeci z rzędu mecz bez straconego gola. Drużyna gra dobrze nie tylko w defensywie, ale też w ofensywie. W trzech tegorocznych meczach zdobyła sześć bramek.

Swoją cegiełkę do tego dorobku dołożył Buksa, który trafiał przeciwko Jagiellonii Białystok i Koronę. Jak wspomina bramkę zdobytą przeciwko kielczanom?

- Wyskoczyłem zza pleców obrońcy, wyprzedziłem go. Taka sytuacyjna piłka. Fajnie, że udało mi się dobiec do futbolówki - przyznał i dodał - Trafienie zanotowane na początku trochę uspokoiło cały mecz, ale Korona nie cofnęła się, nie panikowała. Widać, że miała pomysł na to spotkanie i konsekwentnie próbowała go realizować, ale udało się nam im przeciwstawić.

