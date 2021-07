Co najmniej przez kolejny sezon Jakub Błaszczykowski będzie łączył grę w piłkę i zarządzanie klubem. Mimo 35-lat i problemów zdrowotnych, nadal jest czołową postacią drużyny.

W poprzednim sezonie, głównie z powodu problemów z kontuzjami, zagrał w 16 meczach, ale zanotował tylko 472 minuty na 2700 możliwych. Mimo tego, zdołał strzelić cztery gole. Zanotował m.in. zwycięskie trafienie w meczu z Lechem Poznań w 14. kolejce.

Adrian Gula, który ma zupełnie inne podejście do klubowych legend, niż Peter Hyballa, liczy na Błaszczykowskiego. Szkoleniowiec Wisły przyznał, że kapitan, gdy tylko jest zdrowy, daje na boisku bardzo dużo.

- Kuba nie grał w sparingach w Arłamowie dlatego, że potrzebujemy go zdrowego na mecze ligowe. Jeśli jest zdrowy, robi różnicę. Bez względu na to, czy wchodzi, czy gra, zawsze coś wnosi. W trakcie przygotowań uczestniczył w 90 procentach treningów - powiedział Gula na konferencji przed meczem z Zagłębiem Lubin.

Adrian Gula lubi pracowitych zawodników

Szkoleniowiec jednak nie skupia się tylko na doświadczonych piłkarzach. Liczy też na młodych. Podkreśla, że każdy, kto jest w drużynie, ma szansę na grę.

- To jest proces. Wszyscy, którzy są w szatni, mają szanse. To zależy od zawodnika. Jeśli chce pracować, chce grać, daje maksimum, ma nie tylko talent, ale mocno pracuje, dla siebie, dla klubu, to szansę. Nie patrzę na nazwiska - przyznał.

Wisła zainauguruje sezon 2021/22 w poniedziałek. O 18, na Reymonta, zmierzy się z Zagłębiem Lubin. Będzie to też debiut Adriana Guli w roli szkoleniowca "Białej Gwiazdy".

