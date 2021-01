Karol Stanek, 21-letni napastnik Piasta Gliwice dołączył do Garbarni Kraków. Przebywa tam na testach, o jego ewentualnej grze zdecyduje w najbliższych dniach sztab szkoleniowy.

Stanek nie zdołał przebić się do składu drużyny Wademara Fornalika. Zaczynał w podkrakowskiej Proszowiance, grał też Progresie Kraków. Do Piasta trafił w 2018 roku. Od tego czasu wystąpił w jednym meczu ligowym - w sezonie mistrzowskim zagrał ostatnie dwie minuty w przegranym wyjazdowym meczu z Legią.



W obecnym sezonie Stanek też wystąpił w jednym meczu Piasta - wszedł jako rezerwowy w drugiej połowie meczu Pucharu Polski ze Stalą Mielec, które gliwiczanie wygrali na wyjeździe po karnych.



Uznano, że byłoby lepiej gdyby młody napastnik spróbował szans w II lidze niż gdyby miał siedzieć kolejną rundę na ławce rezerwowych. Trenerzy obu zespołów dobrze się znają: Łukasz Surma występował w Ruchu Chorzów kiedy kierował nim Waldemar Fornalik.



Garbarnia to obecnie dziesiąty zespół drugiej ligi. W 1931 roku zdobyła mistrzostwo Polski.



