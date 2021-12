Przed Aleksandarem Vukovicem niełatwe zadanie, a wręcz takie z typu katorżniczych. Legia Warszawa znalazła się w ogromnym kryzysie, nie tylko sportowym, ale i wizerunkowym. Od dłuższego czasu drużyna ze stolicy prezentowała katastrofalną formę, a na domiar złego jeszcze niedawno okupowała ostatnie miejsce w lidze, co rozwścieczyło fanów.

Pseudokibice mieli wedrzeć się do autokaru z piłkarzami i tam "wymierzyć im sprawiedliwość", o czym Interia informowała jako pierwsza . Najbardziej ucierpieć mieli Mahir Emreli i Luquinhas. Pojawiły się głosy, że ci, którzy padli ofiarami agresji, noszą się z zamiarem rozwiązania kontraktów z Legią.

O ile drugi z panów prawdopodobnie zostanie w warszawskim klubie , o tyle przyszłość zawodnika z Azerbejdżanu jest dużo bardziej niepewna. Mówi się, że jest już pierwszy chętny na pozyskanie snajpera . Według serwisu Azerisport Emrelego do swojej drużyny chciałby sprowadzić węgierski MOL Fehervar.

Aleksandar Vuković zdradza, jak żona Anna zareagowała na jego powrót do Legii Warszawa

Być może pożar w Legii ugasi właśnie Vuković. Kilka dni temu ogłoszono jego powrót do "Wojskowych" . Objął drużynę po raz czwarty w swojej karierze. Był już tymczasowo trenerem Legii w 2016 r i 2018 roku. Potem, od 2019 roku, samodzielnie prowadził warszawską ekipę. Na początku sezonu 2020/21 zastąpił go Czesław Michniewicz, a Vuković aż do końca obecnych rozgrywek miał pozostawać na liście płac .

Wracam dla klubu, choć wiem, że to jak wejście do pożaru. Można się poparzyć, ale pali się też mój dom. Parafrazując słowa prezydenta USA - nie pytaj co klub może zrobić dla Ciebie, ale co Ty możesz zrobić dla klubu. Jedno wsparcie, gdy jesteś na dnie, jest warte więcej, niż 1000 pochwał na szczycie - mówił Vuković na konferencji prasowej po powrocie do Legii.

Dodał, że "mógł unieść się honorem, ale ten klub go ukształtował". Dlatego postanowił dać szansę sobie i "Wojskowym". Ale doskonale zdaje sobie sprawę, że po sezonie na stanowisku trenera może zastąpić go Marek Papszun .

Z powrotu męża na ławkę trenerską Legii cieszy się żona. Lecz, jak przyznaje sam Vuković, to chyba przez to, że nie bardzo zdaje sobie sprawę, w co wpakował się w mąż.



Moja żona się ucieszyła, bo ona, co jest może jej szczęściem, nie rozumie dokładnie sytuacji, w jakiej znajduje się Legia, i tego, w co ja wchodzę. Wydaje mi się, że ci ludzie, którzy rozumieją to mniej, wysyłają mi gratulacje. A ci, którzy rozumieją lepiej, mają trochę inne podejście i po prostu życzą mi powodzenia - zwierza się Aleksandar cytowany przez "Fakt".

Szkoleniowiec i Anna Vuković są małżeństwem od 2012 roku. Pobrali się w Banja Luce w Bośni i Hercegowinie, kiedy Aleksandar był jeszcze piłkarzem Korony Kielce. Na ich weselu bawiło się wielu ówczesnych zawodników Ekstraklasy, a wśród nich Vlastimir Jovanović, Paweł Sobolewski, Kamil Kuzera i Maciej Korzym. Pojawili się również Nikola Mijailović, Jan Mucha, Stanko Svitlica i Cezary Kucharski.



Ślub odbył się w obrządku prawosławnym. Później zorganizowano przyjęcie.

Wrażenia ze ślubu i wesela są bardzo fajne. Jeszcze nigdy nie widziałem 'Vuko' tak szczęśliwego jak w tym dniu. Zaprosił na ślub bliskie osoby i razem z nimi cieszył się tymi wyjątkowymi chwilami. Fajnie, że byliśmy w tym gronie - opowiadał wówczas Paweł Sobolewski w rozmowie z echodnia.eu.

Zdjęcie Aleksandar Vuković z żoną Anną i z synem / Piotr Kucza / Newspix

Legia Warszawa wygrała z Zagłębiem Lubin. "To jest Legia!"

Ogromnej radości z objęcia przez Vukovicia Legii nie kryje też inna żona - nie trenera, a jednego z piłkarzy klubu z Warszawy. Mowa o ukochanej Tomasa Pekharta, która po długo wyczekiwanej przez kibiców "Wojskowych" wygranej opublikowała znaczący wpis. "To jest Legia! Co właściwy trener potrafi zrobić z umysłami zawodników!" - pisała.



W środę, 15 grudnia, warszawiacy wygrali swój pierwszy mecz od dawna. Pokonali Zagłębie Lubin 4-0 i opuścili strefę spadkową .

Nie jest łatwo dzisiaj być piłkarzem Legii. To się tylko tak łatwo mówi i wyśmiewa. Wiadomo, pielęgniarki mają trudniej, ale piłkarze w takiej sytuacji muszą mieć w sobie też trochę więcej charakteru, żeby podołać temu wszystkiemu, co jest dookoła powiedział na pomeczowej konferencji prasowej trener Legii Aleksandar Vuković.

Zdjęcie Aleksandar Vuković / Andrzej Iwańczuk / Reporter

Zdjęcie Aleksandar Vuković / Zbigniew Czyż / INTERIA.PL