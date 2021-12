Piłka nożna Vuković dodał Legii energii. Mistrz poza strefą spadkową

Legia po serii katastrofalnych występów w końcu zagrała tak, jak od niej oczekiwano. Powrót Aleksandara Vukovicia na ławkę trenerską okazał się strzałem w dziesiątkę. Mistrzowie Polski wygrali 4-0 z Zagłębiem Lubin i opuścili ostatnie miejsce w tabeli.



Przed przerwą dwie bramki zdobył Rafael Lopes, a po przerwie trafiali Tomas Pekhart oraz Mateusz Hołownia.



Dariusz Miodusku i Radosław Kucharski wyzywani przez kibiców Legii

Kibice Legii od pierwszej minuty ruszyli z wulgarnymi okrzykami. "Legia grać, k... mać" niosło się szerokim echem. "Żyleta", choć nie wypełniła się w całości, skupiła się na lżeniu Dariusza Mioduskiego i dyrektora sportowego Radosława Kucharskiego.



Mimo że już do przerwy mistrzowie Polski prowadzili 2-0, to wracających na drugą połowę piłkarzy przywitały gwizdy. Nawoływania spikera o kulturalny doping były równie skuteczne, co obrona "Miedziowych".



Dzięki wygranej legioniści opuścili strefę spadkową. Mają jeszcze w zanadrzu zaległe spotkanie z ostatnim w tabeli Bruk-Betem Termalicą Nieciecza.



