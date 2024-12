Wielki sukces polskiego sportowca. Prezes związku uderza w ministra Sławomira Nitrasa

Wielki sukces polskiego badmintonisty

Rodzice i zawodnicy składali się na wyjazd. "Minister Nitras odgryza się na młodych zawodnikach"

- Jednocześnie w realu pokazujemy, jak wygląda wspieranie zawodników. Mówimy tu teraz tylko o faktach. Czegoś takiego nie powinno być w sporcie. Minister Nitras ma coś do mnie, ale odgryza się na młodych zawodnikach. To jest najgorsze. My pokazujemy, że szkolenie u nas idzie we właściwym kierunku. Osiągamy sukcesy. Jakie to ma znaczenie, czy ministrowi podoba się to, kto jest w zarządzie. Jesteśmy przecież po permanentnych kontrolach, a kolejna zacznie się w kolejnym tygodniu. To jawne nękanie. Jeśli minister chce, by zmienił się zarząd, to niech to powie. Nie jestem prezesem, który żyje z badmintona. Poświęcam temu swój prywatny czas, a trafił się taki szkodnik sportu i mści się na zawodnikach. Ja sobie poradzę w życiu, ale w tym wypadku mówimy o zachwianiu kariery zawodników. To jest sport i nie może być tak, ze raz dostaniemy środki, a raz nie. Musi być zachowana ciągłość - dodał.