Historyczny sukces 17-letniego Polaka. To wielka nadzieja

W drodze do złota Mateusz Golas wygrywał kolejno z: Duńczykiem Phillipem Kryge Boe , Norwegiem Aleksandrem Jakovlevsem , Finem Alvare Mellerim , Rumunem Luką-Stefanem Pandele i Portugalczykiem Tiago Berenguerem .

Nitras: Polski Związek Badmintona wykorzystany do kampanii PiS

Nitras: Polski Związek Badmintona wykorzystany do kampanii PiS / RMF FM / RMF

17-letni Golas to wielka nadzieja polskiego badmintona. W rankingu juniorskim zajmuje 10. miejsce na świeci e. W październikowych mistrzostwach świata juniorów dotarł do 1/8 finału. Jest też najmłodszym w historii mistrzem Polski elity .

Złoto MEJ o największy sukces polskiego badmintona juniorskiego w historii gry pojedynczej panów. Do tej pory żaden Polak nie awansował do finału. ME juniorów są rozgrywane od 1969 roku. Brązowe medale wywalczyli: Przemysław Wacha (1999), Rafal Hawel (2003) i Dominik Kwinta (2022).