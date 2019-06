MŚ w łucznictwie: zły start Polaków

Źle dla reprezentantów Polski zaczęły się mistrzostwa świata w łucznictwie. W Den Bosch w Holandii drużyna mężczyzn nie zakwalifikowała się do głównej części turnieju zespołowego, a w rywalizacji indywidualnej wystąpi tylko Marek Szafran.

W kwalifikacjach Szafran, a także Kacper Sierakowski i Oskar Kasprowski uzyskali łącznie 1932 punkty i Polska została sklasyfikowana na 37. miejscu wśród 55 zespołów. Do turnieju głównego awansowały 24 drużyny.



Najlepszy wynik uzyskali reprezentanci Korei Południowej - 2082 pkt., którzy wyprzedzili Holendrów i łuczników Tajwanu (po 2034 pkt). Ostatnia drużyna, która zakwalifikowała się do turnieju głównego to Iran - 1961 pkt.



Indywidualnie najlepiej z Polaków wypadł Marek Szafran, który miał 66. wynik kwalifikacji - 659 pkt.; Kacper Sierakowski uzyskał 638 pkt. (129. wynik), a Oskar Kasprowski 635 pkt. (140.). Ostatnim wynikiem dającym awans do głównej części turnieju było 645 punktów przy odpowiedniej liczbie trafień w środek tarczy.



Najlepiej w kwalifikacjach strzelał 21-letni Woo Seok Lee z Korei Południowej - 696 pkt. na 720 możliwych.



We wtorek odbędą się I i II runda turnieju indywidualnego; pierwszym rywalem Marka Szafrana (223) będzie znacznie wyżej notowany w rankingu Pablo Acha z Hiszpanii.