Burza wokół PKOl. Co z premiami dla medalistów olimpijskich? Jasne stanowisko komitetu

I wiele wskazuje na to, że batalia będzie trwała. W czwartkowe popołudnie Nitras poinformował, że zamierza wstrzymać dofinansowanie dla PKOl-u. "Wstrzymam wszystkie płatności, które ode mnie zależą, do momentu uzyskania pełnej informacji w tym zakresie. Ja tak naprawdę potrzebuje tych informacji o tym, kto pojechał, ile to kosztowało po to, żeby zobaczyć, kto nie pojechał, albo kto musiał zapłacić z prywatnych pieniędzy, żeby wspierać swoich zawodników" - powiedział minister.