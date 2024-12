Lin Yu-ting doświadcza tego, co wielu innych sportowców z całego świata. Zwłaszcza tych, którzy nie są murowanymi faworytami do medali na igrzyskach olimpijskich, nie mówiąc już o sportowcach, na których nikt nie stawiał. To dlatego Tajwanka dzisiaj ma jedno z najgorętszych nazwisk w swojej ojczyźnie. Zresztą identyczna sytuacja dotyczy Julii Szeremety, która przegrała z tą zawodniczką finał w Paryżu w kat. 57 kg. Srebro wywalczone przez Polkę przerosło najśmielsze oczekiwania wszystkich, a w ciągu kilku miesięcy osiągnęła takie szczyty popularności w ojczyźnie, że jej nazwisko zaczęło górować nad Robertem Lewandowskim i Igą Świątek.

