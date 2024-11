Sezon w roli liderki zakończyła oczywiście Aryna Sabalenka (9416 punktów), która pozostała przed Igą Świątek (8370). Wyprzedziła ją 21 października. Białorusinka broni 2 tys. oczek w Australian Open, a Polka tylko 130. Po Melbourne może dojść więc do ponownej zamiany, ale w okresie od lutego do czerwca to raszynianka będzie musiała mocno się pilnować, bo w zeszłym roku wygrała w Dosze, Indian Wells, Madrycie, Rzymie i Paryżu.