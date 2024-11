Sabalenka zabrała głos po porażce w Rijadzie. Ukochany od razu zareagował

To był naprawdę udany sezon dla Aryny Sabalenki . Już w styczniu o Białorusince zrobiło się głośno, gdy w finale Australian Open pokonała Qinwen Zheng 6:3, 6:2 i wywalczyła drugi w karierze tytuł wielkoszlemowy. Na jednym triumfie obecna liderka światowego rankingu kobiecego tenisa się nie zatrzymała - w kolejnych miesiącach wygrywała jeszcze m.in. w Cincinnati i Wuhan, a na początku września dodała do swojej kolekcji kolejne wielkoszlemowe trofeum, tym razem wywalczone na kortach w Nowym Jorku podczas US Open.

Reklama