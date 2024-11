Kończący sezon turniej WTA Finals co prawda dobiegł już końca, jednak wcale nie oznacza to, że do końca roku nie zobaczymy już tenisistek na korcie. Przed nami bowiem finały Billie Jean King Cup, w których udział wezmą m.in. reprezentantki Polski. Panie 13 listopada zmierzą się z gospodyniami turnieju, a więc drużyną Hiszpanii. "To jest zupełnie inny turniej, bo gramy w nim dla drużyny i dla Polski. To wiąże się z dużo większą odpowiedzialnością oraz wysiłkiem i emocjami. Zagramy z Hiszpankami, które będą miały za sobą wsparcie swojej publiczności. Na pewno nie będzie to łatwe starcie, tym bardziej, że nie ma tu fazy grupowej i porażka oznacza odpadnięcie z turnieju" - mówiła niedawno Magda Linette , dla której będzie to kolejny już występ w narodowych barwach.

