Oficjalny przekaz od WTA, jest już na stronie. Gauff przebiła Igę Świątek

W trzeciej edycji United Cup Biało-Czerwonym po raz drugi udało się awansować do finału tych rozgrywek, w czym oczywiście największa zasługa Igi Świątek. W fazie grupowej wiceliderka światowego rankingu wygrała wszystkie cztery spotkania, w których wystąpiła - dwa w singlu oraz dwa w mikście, najpierw z Janem Zielińskim , później z Hubertem Hurkaczem . To oczywiście mogło mieć wpływ na jej późniejsze problemy zdrowotne, najpierw w starciu z Katie Boulter, później zaś w finale z Coco Gauff.

Świątek wygrała cztery pierwsze mecze singlowe, przegrała tylko to ostatnie, właśnie z Gauff. Z uwagi na to, że po szalonym spotkaniu w rywalizacji mężczyzn Taylor Fritz ostatecznie okazał się minimalnie lepszy od Hurkacza, rywalizacja o tytuł została zakończona. Nie było sensu już rozgrywać meczu par mieszanych, choć pewnie tu doszłoby do rewanżu Igi i Coco.