Pomagał Idze Świątek, a teraz tak mówi o Collins. "Ma ze sobą jakiś problem"

Dawid Celt nie wytrzymał. To sądzi o zachowaniu Collins

"O tę Collins pytacie. No żenujące. Dla mnie to jest żenujące. Chwali się tym? Ja bym na miejscu Igi sam jej ręki nie podał. Iga i tak się kulturalnie zachowuje. Ja bym jej w ogóle do niej nie wyciągnął ręki po tych wszystkich akcjach. A ta jeszcze gra, że to jest osiągnięcie, sukces, chwali się tym w mediach. No jak dziecko, żenujące. Ma dziewczyna jakiś problem ze sobą i to nie jest dla mnie normalne zachowanie" - mówił w rozmowie na kanale Break Point.