Zaskakująca wpadka, a teraz takie rzeczy w Hobart. Linette zagra jednak o finał

Magda Linette planowała przed tym sezonem ograniczenie swoich występów w turniejach rangi WTA 250, bo aby zyskać punkty rankingowe, jakiekolwiek, musi w nich dochodzić co najmniej do półfinału. Tyle że w tygodniu poprzedzającym Australian Open miała problem - jej ranking, 38. pozycja na świecie - okazał się zbyt niski by wystąpić w WTA 500 w Adelajdzie. A dodatkowych występów w kwalifikacjach wolała uniknąć.

Reklama