Kontuzja i łzy mistrzyni Wimbledonu tuż przed Australian Open. A prowadziła

WTA 500 w Adelajdzie. Markéta Vondroušová poddała spotkanie z Dianą Sznajder. Mimo że wygrała seta

Czeszka tenisistka imponowała w starciu z Anastazją Pawluczenkową serwisem - posłała aż 22 asy . To wynik godny Huberta Hurkacza , rzadko zdarza się w meczach kobiet. I nie był przypadkowy. Wspólnie z trenerem przygotowania fizycznego Michalem Vagnerem Marketa pracowała bowiem nad powiększeniem masy mięśniowej, zwiększeniem siły. I tej masy przybyło - całe cztery kilogramy. Według Vagnera, jego słowa przytaczał portal isport.cz, to ma też pomóc w unikaniu kontuzji. A przy tym jego podopieczna powinna być tak samo szybka i zwinna na korcie.

W środę Markéta Vondroušova przeszła drugi test bojowy, z zawodniczką pukającą do pierwszej dziesiątki rankingu WTA. Diana Sznajder nie mogła jedna znaleźć recepty na ofensywne usposobienie Czeszki. Do tego, już przy stanie 2:5, poprosiła o przerwę medyczną, miała problem ze stopą. Wróciła jednak do gry, obroniła osiem (sic!) piłek setowych, wygrała gema przy serwisie Markety. Później doprowadziła jeszcze do stanu 4:5, jednak ostatecznie poległa. Vondroušova zapisała w tej partii aż sześć asów.