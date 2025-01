Oficjalnie ogłaszają przed Australian Open. Oto rozstawienie Świątek, wielka zmiana dla Polki

We wszystkich czterech turniejach wielkoszlemowych w 2024 roku Iga Świątek, jako liderka rankingu WTA, była rozstawiona z numerem "1". Nasza najlepsza tenisistka przyzwyczaiła swoich kibiców do takiej rzeczywistości. Dziś jednak żyjemy w nieco innej. I niektórym z pewnością dość trudno się do niej przyzwyczaić.