Rewelacyjna 16-latka znowu postawiła się faworytce. A Australian Open tuż, tuż

Emerson Jones, która notowana jest obecnie na 371. miejscu w rankingu WTA, do turnieju rangi 500 w Adelajdzie przystąpiła dzięki otrzymaniu "dzikiej karty". Zawodniczka, która w czerwcu skończy 17 lat, w pierwszej rundzie sprawiła olbrzymią niespodziankę, bo wyeliminowała 37. rakietę świata, czyli Xinyu Wang. Młoda Australijka najpierw oddała rywalce cztery gemy, a drugiego seta wygrała do zera i dość nieoczekiwanie awansowała do kolejnej rundy.

