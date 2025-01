United Cup. Zacięte starcie i kolejna porażka. Gauff górą nad Świątek

Gauff rozpoczęła od szybkiego przełamania raszynianki i prowadzenia 2:0. Na szczęście 23-latka odpowiedziała tym samym i zrobiło się 2:2. W grze obu tenisistek widać było oznaki nerwowości - tylko w pierwszym secie byliśmy świadkami aż pięciu przełamań. Ostatecznie to młodsza z zawodniczek była górą 6:4 .

Na początku drugiego seta Gauff i Świątek imponowały spokojem i konsekwencją przy swoich serwisach. Punktowały regularnie, aż wreszcie Świątek udało się przełamać Amerykankę i doprowadzić do stanu 3:2. Dołożyła po chwili kolejnego gema przy swoim podaniu i wyszła na dwugemowe prowadzenie. Niestety wtedy do głosu doszła reprezentantka USA.

Trzecia rakieta świata przejęła inicjatywę, wygrała cztery gemy z rzędu i pozbawiła Świątek nadziei na triumf w Sydney. Na twarzy raszynianki malowała się potężna frustracja, którą już po chwili zastąpiły łzy. Widać było, że ma do siebie wiele pretensji. W końcu powrót do rywalizacji i doprowadzenie do wyniku 1-1 w setach było na wyciągnięcie ręki.