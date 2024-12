Jeden gest Igi Świątek wystarczył. Wybuch szaleństwa. A Polka wypaliła: To sekret

Iga Świątek zeszła z kortu zwycięska. Polka wypaliła po meczu: "To sekret"

Po czym dodała: - A tak naprawdę myślę, że to były normalne, standardowe elementy. Pracowałam nad swoim serwisem i techniką, by być bardziej płynną i dłużej utrzymywać jakość. To raczej małe rzeczy. Nie powiedziałabym też, że przygotowania do sezonu były nadzwyczajnie długie, by można było coś robić. To były dwa tygodnie. Ale w tenisie teraz ważniejsze jest to, by dostosowywać się pomiędzy turniejami. Musisz także podczas imprez pracować nad pewnymi rzeczami, ponieważ nie masz na to czasu przed sezonem. Na pewno otrzymuję duże wsparcie od Wima. Jestem szczęśliwa, że rozpoczynam nowy sezon z nowym trenerem i nieco innym podejściem - powiedziała Iga Świątek, zwracając się w stronę swojego nowego szkoleniowca Wima Fissette'a.