Sabalenka nie mogła się opanować. Wszystko się nagrało. Trener stał jak wryty

Liderka rankingu WTA - Aryna Sabalenka to jedna z uczestniczek turnieju w Brisbane, stanowiącego bezpośrednie przygotowanie do pierwszej wielkoszlemowej imprezy w tym sezonie - Australian Open, podczas której Białorusinka już drugi raz z rzędu będzie broniła tytułu. 26-latka - jako rozstawiona zawodniczka - swój premierowy start w tym sezonie rozpocznie od drugiej rundy. Zmierzy się w niej z meksykańską tenisistką Renatą Zarazuą, która ograła 6:0, 6:3 reprezentantkę Bułgarii - Wiktorię Tomową.

Tenis. Aryna Sabalenka w akcji. Filmik trafił do sieci przez WTA

Przy okazji wizyty na Antypodach Aryna Sabalenka nie może narzekać na nudę, brak aktywności i dobrego humoru. Ten postanowili wykorzystać organizatorzy turnieju w Brisbane oraz przedstawiciele WTA , stawiając Białorusinkę wraz z jej trenerem Antonem Dubrowem przed kamerą. Wzięli oni udział w znanym z mediów społecznościowych wyzwaniu "słuchamy, ale nie oceniamy" , podczas którego mieli okazję podzielić się ze sobą nawzajem historiami, które do tej pory pozostawały w ukryciu.

- Staram się utrzymać formę i jeść zdrowo. A w tym samym czasie mój zespół staje się większy i większy, i większy - rozpoczęła serię wyznań Aryna Sabalenka, klepiąc przy tym swojego szkoleniowca po brzuchu i głośno się śmiejąc. - To naprawdę mnie irytuje - dodała.

On sam ujawnił na sam koniec, że pewnego razu, gdy Aryna Sabalenka była zirytowana na korcie, postanowił zasymulować chorobę, by w ten sposób móc anulować jeden trening. Słysząc to Białorusinka już nie mogła się opanować i wręcz zanosiła się ze śmiechu.