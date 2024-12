Świat tenisa wkracza powoli w nowy sezon. Końcówka roku to jednak wciąż okazja do podsumowań tego, co zdarzyło się w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Japońska tenisistka Naomi Osaka otwarcie przyznała, że był to dla niej czas, który sporo ją nauczył, ale przy tym i trochę "upokorzył". Przy okazji wspomniała o niezwykłych starciu z Igą Świątek z kortów Rolanda Garrosa, a także wyjawiła, że brak odpowiednich wyników, może ją doprowadzić po podjęcia radykalnej decyzji dotyczącej jej dalszej kariery. A raczej jej nagłego zakończenia.