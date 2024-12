Iga Świątek w Australii, a tu wiadomość od Darii Abramowicz. Wystarczyły dwa słowa

Tenis. Daria Abramowicz podsumowała 2024. Nie zapomniała o Idze Świątek

Podczas gry Iga Świątek przygotowuje się do kolejnego meczu na United Cup - tym razem z Czechami, który zostanie rozegrany w sylwestrową noc czasu polskiego - Daria Abramowicz postanowiła wysłać do swoich fanów wiadomość za pośrednictwem mediów społecznościowych, w której krótko podsumowała ostatnie 12 miesięcy w swoim życiu zawodowym.

- Co to był za rok - napisała w języku angielskim. A dzieląc się swoimi odczuciami dodała tylko dwa słowa: "So proud", co można przetłumaczyć jako: "Jestem taka dumna".