Iga Świątek "oskarżyła" fanów. Szybka kontra, a potem przeprosiny. "Moja wina"

Iga Świątek zwróciła się do kibiców. Szybko jednak przeprosiła. Zderzyła się z kontrą

Iga Świątek po odniesionym triumfie nie kryła zadowolenia. - To wciąż stary rok, więc cieszę się, że udało się go zakończyć w taki sposób. To był świetny sezon. Gra w mikście teraz to na pewno świetna przygoda. To nic nowego, ale mimo wszystko to nie zdarza się często w moim przypadku. Cieszę się więc, że mogła zagrać z Janem. Mecz był zacięty, ale jestem szczęśliwa, że udało się go zakończyć wygraną Polski - powiedziała wiceliderka rankingu WTA.