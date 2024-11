Dawid Celt dokonał wyboru. Już jasne, co z Igą Świątek. Nastąpiła zmiana w składzie Polek

Włoszki też miały swoje problemy w ćwierćfinałowym starciu z Japonkami. Elisabetta Cocciaretto przegrała z Eną Shibaharą i Jasmine Paolini musiała się wcielić w podobną rolę, co Iga Świątek . Najpierw wygrała singla, a później debla wspólnie z Sarą Errani. Duet reprezentantek Italii w grze podwójnej to z pewnością spory atut tej nacji, ale Polki udowodniły już, że nikogo się nie boją i stać je na wygranie każdego spotkania.

BJK Cup Finals: Znamy składy na mecz Polska - Włochy. Te zawodniczki zagrają o finał

Można się było jednak zastanawiać, kogo kapitanowie dysponują do pierwszego pojedynku. W batalii z Czeszkami zobaczyliśmy w akcji Magdalenę Fręch. Łodzianka przegrała jednak z Marie Bouzkovą, co mogło wskazywać, że być może Dawid Celt powróci do ustawienia z Magdą Linette. Poznanianka miała trzy dni na regenerację po zwycięskiej, blisko czterogodzinnej potyczce z Sarą Sorribes Tormo, gdyż nie zobaczyliśmy jej na korcie podczas rywalizacji z tenisistkami naszych południowych sąsiadów. Teraz już wiemy, jaką ostatecznie decyzję podjął sternik naszej drużyny. Kapitan dokonał zmiany i powrócił właśnie do Linette. Także dowodząca w ekipie rywalek Tathiana Garbin zrobiła roszadę, zamieniając Cociaretto na Lucię Bronzetti.