Poważny problem Włoszek. To może zdecydować o przebiegu półfinału

Już w poniedziałkowe popołudnie polskie tenisistki powalczą o awans do finału Billie Jean King Cup. Stoi przed nimi duże wyzwanie, bo ich przeciwniczkami będą Włoszki, dowodzone przez Jasmine Paolini. Nie ulega jednak wątpliwości, że międzynarodowe starcie zapowiada się ekscytująco, bo każda z drużyn ma swoje mocne i słabsze strony, co oznacza, że ich podejście do zmagań będzie się od siebie różnić. We włoskim zespole łatwo wytypować najsłabszy punkt.